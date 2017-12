Bietigheim-Bissingen Kleinbrand in Flüchtlingsunterkunft

Von red/dpa/lsw 15. Dezember 2017 - 11:36 Uhr

In Bietigheim im Kreis Ludwigsburg ist am Freitagmorgen ein Kleinbrand in einer Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.





5 Bilder ansehen

Bietigheim-Bissingen - In einer Flüchtlingsunterkunft in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am Freitagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um einen Kleinbrand in einer Abstellkammer. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Mehr zum Thema

Die Feuerwehr Bietigheim rückte mit 21 Mann aus, der Brand war nach Angaben des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bietigheim-Bissingen, Frank Wallesch, bereits weitgehend durch Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes gelöscht worden, als die Feuerwehr eintraf.

Die Polizei schließt Brandstiftung noch nicht aus

Die Ursache für das Feuer in der Unterkunft an der Geisinger Straße ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Nach Angaben eines Polizeisprechers lässt sich eine Brandstiftung – sowohl fahrlässig als auch vorsätzlich – zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausschließen. In der vom Landkreis betriebenen Gemeinschaftsunterkunft leben 280 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. In dem gleichen Raum hatte es bereits Anfang November gebrannt. Auch damals war ein Sachschaden entstanden. Die Brandursache konnte nicht mehr festgestellt werden. In beiden Fällen ergaben sich laut Polizei bisher keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Warum es in Obdachlosen- und Asylbewerberheimen öfter brennt, lesen Sie hier.