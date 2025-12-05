Bietigheim-Bissingen: Durchsuchung bei Stadtwerke-Chef war unrechtmäßig

Dem Interimschef der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Herbert Marquard, wurde Vorteilsnahme unterstellt, was zu einer Wohnungsdurchsuchung führte. Doch die war rechtswidrig.
Das Landgericht Karlsruhe hat eine Wohnungsdurchsuchung, welche Mitte August beim Interims-Geschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Herbert Marquard, durchgeführt worden war, für unrechtmäßig erklärt. Laut einem Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten heißt es in dem richterlichen Beschluss, die Durchsuchungsanordnung entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen. Zudem sei sie rechtswidrig, weil kein Tatverdacht vorgelegen habe.