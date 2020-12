1 Die Feuerwehr rückte am Samstagmorgen zu einem Brand im Bietigheimer Wohngebiet Lug aus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei einem Brand in Bietigheim-Bissingen entsteht ein Schaden von rund 100.000 Euro. Noch ist unklar, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.

Bietigheim-Bissingen - Am frühen Samstagmorgen hat ein Brand in einem Einfamilienhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Bewohner des Bietigheimer Wohngebiets Lug hatten gegen 6.30 Uhr bemerkt, dass sich auf der Terrasse ihrer Nachbarn ein Feuer ausbreitete.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte das Feuer laut Polizei bereits auf die Holzfassade übergegriffen, sodass die ganze Hausseite des Einfamilienhauses in Vollbrand stand. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim brachte den Brand gegen 8 Uhr unter Kontrolle. Gegen 8.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Die vier Bewohner waren während des Brandes nicht anwesend. Sie können in ihre Räumlichkeiten zurückkehren, da das Haus weiterhin bewohnbar ist.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden. Dass der Brand durch einen technischen Defekt an der Weihnachtsbeleuchtung verursacht wurde, konnte bislang nicht bestätigt werden. Die Feuerwehr Bietigheim war mit acht Fahrzeugen und 31 Wehrleuten vor Ort, die Feuerwehr Ludwigsburg mit einem Fahrzeug und zwei Wehrleuten. Ein Rettungswagen stand zudem einsatzbereit.