Bietigheim-Bissingen: Böse Überraschung bei der Heimkehr: Einbrecher im Haus

Ein Mann und eine Frau haben Samstagabend bei ihrer Heimkehr lautes Gepolter aus ihrem Haus in Bietigheim-Bissingen gehört. Kurz darauf springen zwei Unbekannte aus einem Fenster und treten die Flucht an.











Es ist ein Albtraum: Ein Mann und eine Frau kehren am Samstagabend nach Hause zurück – und ertappen dort Einbrecher auf frischer Tat. So erging es am Wochenende den Bewohnern eines Hauses in der Hornmoldstraße in Bietigheim-Bissingen. Sie waren gegen 19 Uhr heimgekommen, als sie schon auf der Straße lautes Gepolter hörten. Kurz darauf sprangen zwei Unbekannte aus einem Fenster im Obergeschoß in den Vorgarten und liefen in Richtung Riedstraße davon.