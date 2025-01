Bietigheim-Bissingen: Baustelle auf B27: Tankstellen-Pächter wütend– Keine Infos und immense Umsatz-Einbußen

1 Die Tankstelle von Matthias Breier und Roxy Schiess in Bietigheim leidet unter langwierigen Baustellen. Foto: Werner Kuhnle

Keine Vorabinfo, mangelhafte Planung und Umsatzeinbußen: Schon 2024 hat die Baustelle auf der B 27 in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) für Verdruss bei Tankstelleninhaber Matthias Breier gesorgt. Heuer könnte es noch schlimmer werden.











„Ich will mich gar nicht gegen die Baustelle stemmen, ich appelliere nur an die menschliche Intelligenz“, sagt Matthias Breier. Er betreibt die Avia-Tankstelle an der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen. Wegen umfangreicher Bauarbeiten an Belag und Leitungen war die B 27 von der Autobahn kommend bis zu seiner Baustelle im vergangenen Jahr schon insgesamt 13 Wochen teilweise gesperrt.