Ein Teil der B27-Sperrung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) soll noch vor Heiligabend aufgehoben werden. Von Süden kommend sind dann bis zum Bahnhof wieder alle Spuren frei.
Nachdem es zuletzt eher schlechte Nachrichten zur Sanierung der B27 in Bietigheim-Bissingen gegeben hatte, vermelden Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadtverwaltung nun etwas Positives: „Vor Weihnachten wird die B27 im Bauabschnitt 3 zwischen den Knotenpunkten Bahnhofstraße und dem Gröninger Weg ohne Einschränkungen in beiden Richtungen wieder zweistreifig freigegeben.“