1 45 Mitglieder der Bietigheimer Feuerwehr haben am Mittwoch einen Brand in einer Wohnung bekämpft. Foto: dpa/Britta Pedersen

Mit starken Kräften hat die Feuerwehr in Bietigheim einen Brand in einer Wohnung bekämpft. Wegen der Löscharbeiten war die B27 für mehr als zwei Stunden gesperrt.















In einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die B 27, eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt, war deshalb für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Der Brand war gegen 10.20 Uhr in einer Wohnung ausgebrochen, an den Löscharbeiten waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr beteiligt. Diese dauerten bis gegen 12.40 Uhr. Was das Feuer verursacht hat, muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.