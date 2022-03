1 Die Autofahrerin hatte knapp vier Promille im Blut. (Symbolbild) Foto: imago images/Sven Simon/Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Ein Zeuge meldet am Donnerstagabend bei der Polizei eine Autofahrerin, die beim Ausparken in Bissingen gegen eine Hecke fährt. Als die Beamten die Frau kontrollieren, staunen sie nicht schlecht.















Eine 46 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagabend wegen ihrer sehr langsamen Fahrweise in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) von der Polizei kontrolliert worden - bei ihr wurden dann 3,8 Promille Alkohol im Blut gemessen.

Die Frau war gegen 21 Uhr auf der Bahnhofstraße in Bissingen in Richtung B27 in Schrittgeschwindigkeit unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Zuvor hatte sich ein Zeuge gemeldet, dem die Frau im Bereich Birkenweg/Keltenstraße in Bissingen aufgefallen war, als sie ihr Fahrzeug rückwärts ausparkte und dabei gegen eine Hecke fuhr. Ihren Führerschein ist die 46-Jährige erstmal los.