1 Bei dem Unfall wurde die 53-jährige Nissan-Fahrerin verletzt. Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

Ein 76-jähriger Renault-Fahrer bemerkt wohl zu spät, dass eine 53 Jahre alte Nissan-Fahrerin wegen einer gelben Ampel in Bietigheim-Bissingen bremst, und kracht ins Heck des Autos.















Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf Höhe des Gewerbegebiets „Laiern“ in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, war eine 53-jährige Nissan-Fahrerin gegen 9 Uhr aus Richtung Bietigheim-Bissingen kommend auf der Kreisstraße 1671 unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Fritz-Lieken-Straße bremste sie wohl bei „gelb“ zeigender Ampel stark ab. Ein hinter ihr fahrender 76-jähriger Renault-Fahrer sah dies offenbar aufgrund Unachtsamkeit zu spät und fuhr in das Heck des stehenden Nissan.

Möglicherweise erlitt die 53-Jährige hierauf einen Schock und fuhr daraufhin in einem Bogen in den Acker auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die verletzte Nissan-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.