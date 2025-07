Bietigheim-Bissingen: 48-Jähriger aus Möglingen vermisst – Polizei bittet um Hinweise

1 Die Polizei sucht nach einem 48-Jährigen aus Möglingen (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Seit dem 1. Juli wird ein 48-jähriger Mann aus Möglingen vermisst. Zuletzt wurde er in der Nähe des Krankenhauses in Bietigheim-Bissingen gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.











Seit dem 1. Juli 2025 wird der 48-jährige Aleksandr N. aus Möglingen vermisst. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilt, wurde er zuletzt am Dienstag, 24. Juni, gegen 14.30 Uhr gesehen. Zu diesem Zeitpunkt verließ er vermutlich durch den Hinterausgang das Krankenhaus Bietigheim-Bissingen in Richtung Bismarckstraße/Uhlandstraße. Der letzte telefonische Kontakt bestand am selben Abend gegen 20.30 Uhr.