Bietigheim-Bissingen: 41-Jährige schlägt und beleidigt Polizistin

1 Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz verletzt. (Symbolbild) Foto: Imago/Eibner

Zeugen hatten am Montagabend die Polizei wegen eines streitenden Paars am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen gerufen. Vor Ort wurden die Beamten aggressiv angegangen.











Die Polizei hat es am Montagabend in Bietigheim-Bissingen mit einer aggressiven 41-Jährigen zu tun bekommen. Laut Polizei hatten mehrere Zeugen gegen 21.50 Uhr gemeldet, dass sich in der Fußgängerunterführung am Bahnhof ein Paar lautstark streiten würde. Eine Streife traf vor Ort dann einen Mann an, der auf dem Boden saß, und wollte dessen Personalien überprüfen – woraufhin dieser davonlief.