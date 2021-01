4 Ein Nachbar entdeckte das Feuer gegen 2.20 Uhr. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In Metterzimmern, einem Ortsteil von Bietigheim-Bissingen, brennt es in der Nacht zum Dienstag. Nach rund zwei Stunden ist das Feuer gelöscht. Der Sachschaden wird auf mindestens 350.000 Euro geschätzt.

Bietigheim-Bissingen - In einem Ortsteil von Bietigheim-Bissingen hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt, dabei entstand hoher Sachschaden. Die Ursache ist noch unklar. Der Brand hatte sich laut Polizeiangeben im Untergeschoss eines frisch renovierten, aber noch nicht bezogenen Wohnhauses in der Mozartstraße im Ortsteil Metterzimmern entwickelt.

Ein Nachbar bemerkte gegen 2.20 Uhr das Feuer, welches sich rasch bis zum Dach ausbreitete. Die Feuerwehren aus Bietigheim und Bissingen war mit 44 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort. Sie wurden von einer Fahrzeugbesatzung der Feuerwehr Ludwigsburg mit Atemschutzgeräten unterstützt.

Gegen 4.30 Uhr war der Brand gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 350.000 Euro. Brandermittler haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.