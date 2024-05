21-Jährige von Männergruppe am Bahnhof sexuell belästigt

1 Die Polizei ermittelt gegen die vier Männer wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen hat eine Gruppe von vier Männern eine 21-Jährige sexuell belästigt. Die Männer kreisten die Frau ein, welche mehrfach versuchte, sich aus der Situation zu befreien – und schließlich mit einer S-Bahn flüchten konnte.











Link kopiert



Eine 21 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend von mehreren Männern am Bahnhof Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sexuell belästigt worden. Bisherigen polizeilichen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall in der Bahnhofsunterführung auf Höhe des Bahnsteiges 5 und 6.