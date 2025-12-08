Bieterstreit mit Netflix: Paramount bietet 108 Milliarden Dollar für Warner Bros
Paramount legt in der Übernahmeschlacht um Warner Bros nach. Foto: Michael Kappeler/dpa/Michael Kappeler

Der Medienkonzern Paramount macht dem Streaming-Riesen Netflix Konkurrenz und will den Gesamtkonzern Warner Brothers Discovery für 108,4 Milliarden Dollar übernehmen.

In der Übernahmeschlacht mit Netflix um den Film- und Medienkonzern Warner Bros Discovery (WBD) hat der Konkurrent Paramount Skydance nachgelegt: Paramount machte am Montag ein neues Angebot für WBD, in dem das Unternehmen mit 108,4 Milliarden Dollar (rund 93 Milliarden Euro) bewertet wird. Paramount-Chef David Ellison rief die Aktionäre von Warner Bros Discovery auf, das „überlegene Barangebot“ zu prüfen.

 

Paramount-Chef Ellison unterhält gute Beziehungen zu Trump

Netflix hatte am Freitag die geplante Übernahme von WBD für fast 83 Milliarden Dollar (gut 71 Milliarden Euro) bekanntgegeben. US-Präsident Donald Trump stellte die Vereinbarung am Sonntag jedoch in Frage und begründete dies mit dem „sehr großen Marktanteil“ von Netflix. 

Paramount-Chef Ellison unterhält gute Beziehungen zu Trump. Paramount Skydance will Warner Bros Discovery inklusive der Fernsehsender übernehmen, Netflix ist laut Medienberichten nur an der Produktion und an der Streamingsparte interessiert.

 