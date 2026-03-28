Bieterkampf um das Projekt: Tom Hanks spielt Hauptrolle in The Comebacker

Mehrere Studios bieten um den neuen Film von Tom Hanks, der den Titel "The Comebacker" besitzt. Marielle Heller führt Regie. Für die beiden ist es die zweite Zusammenarbeit nach dem erfolgreichen Drama "Der wunderbare Mr. Rogers".

Tom Hanks (69) hat eine neue Rolle an Land gezogen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, übernimmt der Oscarpreisträger in der Dramedy "The Comebacker" die Hauptrolle. Auf dem Regiestuhl nimmt Marielle Heller (46) Platz. Es ist bereits ihre zweite Zusammenarbeit mit Hanks nach dem 2019 erschienenen Drama "Der wunderbare Mr. Rogers". Aktuell sind mehrere große Studios in einem Bieterkampf um das Projekt.

Jedoch befindet sich laut "Variety" Sony Pictures in der Pole Position, da das Studio bereits den letzten gemeinsamen Film von Heller und Hanks in die Kinos gebracht hat. Neben Hanks sollen auch Superstar Bad Bunny (32) und der oscarnominierte Schauspieler Colman Domingo (56) für weitere Rollen im Gespräch sein. Es ist derzeit unklar, welche Charaktere sie spielen würden.

Darum geht's in dem Filmprojekt

"The Comebacker" basiert auf einer Kurzgeschichte des Bestsellerautors Dave Eggers (56). Im Zentrum steht der Sportjournalist Lionel, der kurz vor dem Ende seiner Karriere steht. Als er über einen Pitcher aus der Minor League berichtet, erwacht in ihm unerwartet neue Leidenschaft für seinen Beruf. Der Pitcher hat nämlich eine dramatische Vorgeschichte: Ein zurückgeschlagener Ball traf ihn einst mit voller Wucht am Kopf und veränderte ihn grundlegend. Nach seiner Genesung zeigt er plötzlich merkwürdiges Verhalten, er hält poetische Reden, die in den Artikeln des Journalisten auftauchen und bald landesweit die Leser berühren.

Für seine letzte Zusammenarbeit mit Heller, "Der wunderbare Mr. Rogers", wurde Hanks in der Kategorie Bester Nebendarsteller für einen Oscar nominiert. Der 69-Jährige steht auch in seinem nächsten Projekt wieder im Rampenlicht - beziehungsweise hinter dem Mikrofon: In "Toy Story 5" leiht er erneut dem beliebten Cowboy Woody seine Stimme. Kinostart ist der 23. Juli 2026.