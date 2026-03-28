Bieterkampf um das Projekt: Tom Hanks spielt Hauptrolle in The Comebacker

Mehrere Studios bieten um den neuen Film von Tom Hanks, der den Titel "The Comebacker" besitzt. Marielle Heller führt Regie. Für die beiden ist es die zweite Zusammenarbeit nach dem erfolgreichen Drama "Der wunderbare Mr. Rogers".
Tom Hanks (69) hat eine neue Rolle an Land gezogen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, übernimmt der Oscarpreisträger in der Dramedy "The Comebacker" die Hauptrolle. Auf dem Regiestuhl nimmt Marielle Heller (46) Platz. Es ist bereits ihre zweite Zusammenarbeit mit Hanks nach dem 2019 erschienenen Drama "Der wunderbare Mr. Rogers". Aktuell sind mehrere große Studios in einem Bieterkampf um das Projekt.