9 Wie bei der Weinprobe: Auch an den Gerüchen lassen sich die verschiedenen Craftbiere unterscheiden. Doch manche schmecken besser, als sie riechen. Foto: Simon Granville

Andreas Rothacker ist Craftbier-Brauer und experimentiert auch mit unkonventionellen Zutaten. Im Ludwigsburger Museum hat er seine Biere präsentiert.









Andreas Rothacker ist Vollblutbrauer, darauf weist schon das Tattoo auf seinem rechten Unterarm hin. „Rossknecht“ steht dort, so heißt die Brauerei des 55-Jährigen, in der er seine Ausbildung zum Brauer und Mälzer absolviert und die er nach einem zweijährigen Italien-Aufenthalt im Jahr 1998 übernommen hat. Seit Juni 2021 braut Rothacker nicht mehr nur in Ludwigsburg, sondern auch in einer zweiten Brauerei in Stuttgart-Feuerbach. Und er braut kein gewöhnliches Bier, sondern Craftbier.