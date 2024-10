Nach der Wahl auf dem Cannstatter Volksfest: Ein Jahr Prinzessin und Botschafterin für das regionale Bier

1 Bierprinzessin Pauline Mohr. Foto: Roberto Bulgrin

Sie macht Esslingen für ein Jahr zur Monarchie: Pauline Mohr ist eine Adlige auf Zeit. Die 22-Jährige, die an der Hochschule der Neckarstadt studiert, wurde zur Bierprinzessin gewählt. Für das Amt muss sie mehr können als nur lächeln.











Link kopiert



Der Prinzessinnen-Effekt wirkt immer. Das kleine Mädchen schaut fasziniert herüber. Dann kommt seine Mutter zögernd her: „Entschuldigen Sie bitte, aber wo haben Sie denn dieses wunderschöne Diadem her? Meine Tochter hätte gerne genau so eines.“ Trotz eines grundlegend freundlichen Wesens muss Pauline Mohr passen: Das funkelnd-glitzernde, silberfarbene Schmuckstück hat die Studentin bei ihrer Kür zur Bierprinzessin erhalten. Sie kann es weder verschenken noch Auskunft über seine Herkunft geben. Für den Interviewtermin mit unserer Zeitung in einem Esslinger Café hat sie das Diadem zusammen mit Dirndl und Schärpe angezogen, und sie wird sich daran gewöhnen müssen, im nächsten Jahr während ihrer royalen Amtszeit öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen.