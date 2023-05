1 Mancherorts könnten selbst Flaschen knapp werden, vor allem aber für Rohstoffe und Energie steigen die Preise. Kleinere Brauer trifft es besonders hart. Foto: Adobe Stock

Hopfen, Malz, Flaschen, Etiketten und Korken: Die Produktionskosten bei den Brauereien explodieren, vor allem den kleineren Familienunternehmen setzt dies zu. Das treibt auch die Bierpreise nach oben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der sechsten Generation führt Werner Dinkelaker (54) die Schönbuch Braumanufaktur. Er hat das Böblinger Familienunternehmen durch die Unwägbarkeiten der Coronakrise gesteuert, doch jetzt sei die Lage noch einmal unberechenbarer geworden: „Corona ist irgendwann vorbei – was aber wird aus dem Krieg in der Ukraine?“