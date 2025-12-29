Biergarten verloren: „Alles ist verbrannt“ – Asperger Wirtin kämpft um ihre Existenz

Ausgerechnet an Heiligabend brennt der Biergarten von Alma Beaumont in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ab. Die Wirtin lässt sich aber nicht unterkriegen und hofft auf Hilfe.
Der verheerende Brand im Biergarten Alma und Franky beim Kleinaspergle hat tiefe Spuren hinterlassen. Besonders hart trifft es Wirtin Alma Beaumont, die ihren Biergarten im Asperger Osterholz verloren hat – jenes Herzstück, das sie gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner aufgebaut hatte. „Alles, was uns gehört, ist verbrannt“, sagt Beaumont. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, kann sie sich nicht erklären. Auch die Polizei steht bislang vor einem Rätsel.