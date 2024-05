1 Das Hofgut Hagenbach liegt idyllisch am Rand von Backnang. Foto: Hofgut Hagenbach

Nach nur einer Saison hören die Pächter des beliebten Biergartens auf – nach dem Aus des Biomarkts der zweite Schlag für das Hofgut. Wir haben nachgehakt, wie die Zukunftspläne aussehen.











Link kopiert



Schlechte Nachrichten für hopfenhaltige Erfrischungen aus Backnang und der Umgebung: Der Biergarten im Hofgut Hagenbach wird in diesem Sommer nicht wieder öffnen. Auf ihrer Webseite teilt die Gastronomin Antonija Zoller mit, sie und ihr Mann wollten sich künftig auf ihr Restaurant Krone in Weinstadt-Schnait konzentrieren. „Wir hätten die Zusammenarbeit sehr gerne weitergeführt, allerdings steht die Qualität bei uns an erster Stelle“, so Zoller. „Wir haben es versucht, aber leider ist es für uns nicht möglich, diese Qualität für beide Standorte auf Dauer aufrecht zu erhalten.“