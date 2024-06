1 Athinogenis Ignatiadis freut sich über Fahrradfahrer in seinem Biergarten, manchmal muss er mit ihnen auch diskutieren. Foto: Simon Granville

Seit Jahren arbeiten Behörden und Tourismusbranche daran, mehr Fahrradtouristen in die Region zu locken. Einer, der davon profitiert, ist Gastronom Athinogenis Ignatiadis. Denn bei seinem Biergarten treffen sich der Neckar- und Remstalradweg.











Er wohne nur 150 Meter entfernt, sagt Günter Schwarz und nickt in Richtung der anderen Uferseite der Rems. Er ist Dauergast im Bootshaus am Hechtkopf, erst trank er hier sein Feierabendbier, jetzt genießt er seinen Ruhestand in der Abendsonne. Athinogenis Ignatiadis bringt ihm gerade ungefragt sein zweites Weizenbier, das blinde Verständnis eines Wirts mit seinem Stammgast. „Die Fahrradfahrer? Manchmal kann man hier kein einziges Fahrrad mehr anschließen“, sagt Schwarz. „Das sind so viele Leute, fast wie in China.“