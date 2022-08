1 Julia Linzmair und ihre Tochter Sandra betreiben den Biergarten. Foto: Eva Herschmann

Die Schwäbische Waldbahn bringt die Ausflügler und der Nachwuchs kann im Römer- Abenteuer-Spielplatz toben: Der Welzheimer Biergarten der Familie Linzmair liegt ideal – doch für die Pächter aus Bayern ist es die letzte Saison.















Im Welzheimer Biergarten herrschen bayerische Zustände. Mitten im Schwabenland wird, was eine echte Besonderheit außerhalb der Republik Bayern ist, Augustinerbräu vom Fass ausgeschenkt. Außerdem gilt das ungeschriebene blau-weiße Biergarten-Gesetz, dass jeder Gast seine eigene Brotzeit oder sein eigenes Vesper mitbringen darf. „Nur die Getränke müssen beim Wirt gekauft werden“, sagt Julia Linzmair.

Es ist nicht die einzige Besonderheit des Welzheimer Biergartens, der eigentlich das Kind ihres Mannes war. Thomas Linzmair, gebürtig in Burgau in Bayerisch-Schwaben, hat den Welzheimer Biergarten zu dem gemacht, was er ist. Im März ist er gestorben, kurz vor Beginn der Saison im April. „Meinem Mann zuliebe ziehen ich und unsere Kinder diesen Sommer noch durch. Er hatte schließlich alles schon vorbereitet“, sagt Julia Linzmair. Etwa den vierten Wild-Country-Abend mit der gleichnamigen Band, mit Burgern und Line-Dance am vergangenen Samstag, zu dem hunderte Countryfans kamen. Oder den Frühschoppen mit original Wirtshausmusi am Sonntag, 4. September.

Ein nahezu paradiesische Adresse

Bei Veranstaltungen packen alle mit an, erzählt die Wirtin, die von Tochter Sandra im Service und Sohn Michael, einem Koch, unterstützt wird, sowie von einem großen Helferteam in Lederhosen und Dirndl. Die Adresse hört sich fast schon paradiesisch an. Zwölf Jahre lang hat sich Thomas Linzmair in der Tannwiese 4/Tannwald in Welzheim seinen blau-weißen Traum vom bayerischen Biergarten im Schwäbischen erfüllt.

Wo früher die Stadtkapelle, der das Gelände samt der großen „Tannwald-Hütte“ gehört, Noten, Notenständer und Instrumente lagerte, und auf dem Gelände drumherum, hat sich der Wirt aus Leidenschaft verwirklicht. „Wir haben den Biergarten damals ausgestattet, eingerichtet und neu eröffnet“, sagt Julia Linzmair. Auch das Konzept stammt von ihrem Mann, der immer gesagt habe, dass es in einem echten bayerischen Biergarten Augustinerbräu geben müsse. „Für meinen Mann kam kein anderes Bier in Frage“, sagt Julia Linzmair, die ebenfalls aus der Günzburger Ecke kommt.

Der Biergarten genügte den Augustiner-Ansprüchen

Doch dieser Wunsch war gar nicht so einfach zu realisieren. Denn die Brauerei, die die älteste noch existierende in München ist, schenke ihr Bier eigentlich nicht außerhalb Bayerns aus, berichtet Julia Linzmair. Und wenn, dann nur in lizenzierten Biergärten, von denen es einen in Bad Cannstatt gibt, oder unter strengen Auflagen. Der schwäbische Welzheimer Biergarten jedenfalls hat den Ansprüchen genügt und darf seit zwölf Jahren Edelstoff und Lager vom Fass des traditionsreichen Brauhauses ausschenken.

Jeden Sonntag, erzählt Julia Linzmaier, spucke die Schwäbische Waldbahn die Ausflügler aus der ganzen Region direkt vor ihrer Haustüre aus. Der kleine Bahnhof in Welzheim, unmittelbar neben dem Biergarten gelegen, ist nicht der einzige Standortvorteil. Während die Erwachsenen die bayerisch-schwäbische Gastlichkeit genießen, können sich die Kleinen in Sichtweite im erst vor wenigen Wochen neu eröffneten Römer-Abenteuer-Spielplatz austoben. Die Minigolf-Anlage nebenan, die im nächsten Jahr runderneuert wieder aufmachen soll, sowie die Nähe zu den Mammutbäumen und dem Welzheimer Kastell, zwei beliebten Ausflugszielen, sind ebenfalls Pfunde, mit denen der Biergarten wuchern kann. Einen Großteil des Charmes machen jedoch die großen Kastanien aus, die viel älter sind als der Gastronomiebetrieb.

Bis Oktober hat der Welzheimer Biergarten noch geöffnet. Je nach Wetterlage. „Es lohnt sich auf die Homepage zu schauen, da stehen immer die aktuellsten Öffnungszeiten drauf“, sagt Julia Linzmair. Und wenn die Tage dann kürzer und kühler werden, ist für die Familie nach zwölf Jahren Schluss.