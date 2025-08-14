Biergarten in Ludwigsburg: Warum der Bierpreis in der Scala-Gartenwirtschaft sinkt

Der Ludwigsburger Gastronom Pascal Fetzer duscht auf Instagram mit Bier, hat einen Aha-Moment auf dem Wasen und klärt einen großen Irrtum auf.
Das sind doch mal gute Nachrichten: Der Bierpreis sinkt. Scala-Wirt Pascal Fetzer verkündet es auf Instagram – unter der Dusche. „Ihr wollt mehr trinken, ihr wollt viel trinken, ihr wollt jeden Tag trinken. Deshalb kommen wir euch entgegen und senken den Bierpreis in unserer Gartenwirtschaft“, sagt der Ludwigsburger Gastronom und kippt sich eine Flasche Gerstensaft über den Kopf. „Eine Bierdusche ist was herrliches.“