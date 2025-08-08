Biergärten im Rems-Murr-Kreis: 7 schöne Orte für Schatten, Schorle und Spezialitäten

Die Regenphase ist erst einmal überwunden – jetzt lässt es sich draußen besonders gut entspannen. Schön, dass im Rems-Murr-Kreis viele tolle Biergärten locken.
Wenn die Sonne scheint und der Feierabend kommt, zieht es viele nach draußen – am besten dorthin, wo kalte Getränke, gutes Essen und eine schöne Kulisse zusammenkommen. Im Rems-Murr-Kreis gibt es zahlreiche Biergärten, doch manche stechen besonders heraus: durch ihre Lage, ihr Angebot oder die besondere Atmosphäre. Sieben Tipps für den Sommer.