Biergärten auf den Fildern: Outdoor-Küche mitten in der Natur

Mehr in der Natur geht nicht: Der Biergarten vom Waldgasthof Schmellbachtal ist rings herum von Wald und Wiesen umgeben. Zwischen 200 und 300 Plätze warten hier im stillen Talgrund am Rand von Leinfelden auf Gäste. Vor allem für Kinder ist hier Platz ohne Ende: auf dem großen Spielplatz, auf den ausgedehnten Wiesen, und im Sommer lockt sogar der nahe Bach zum Spielen und Plantschen, wie Jessica Goethel, Geschäftsführerin des Gasthofs im Schmellbachtal, betont. Insgesamt umfasse das Areal rund 10 000 Quadratmeter Fläche.

Die Besonderheit im Schmellbachtal ist mit Sicherheit der zugehörige Klettergarten, „einer der größten in der Region Stuttgart“, so Goethel. Weil auch die Gebäude der Gaststätte viel Raum bieten, finden im Schmellbachtal regelmäßig Veranstaltungen wie Hochzeiten und anderes statt.

Auf der erhöhten Terrasse der Gaststätte befindet sich eine Outdoor-Küche mit einigen hochwertigen Profigrills- und smokern. Die Rote Wurst wird man hier vergebens suchen: Das Motto des Schmellbachtals heißt: „Schwäbisch meets BBQ“. Für die Burgerspezialitäten werde hochwertiges Fleisch aus regionaler Produktion verwendet, so zum Beispiel von Fairfleisch aus Überlingen, einem Bioland-Betrieb, sagt Goethel. Neben den Speisen auf der Standartkarte gebe es jede Woche auch Specials, wie Maultaschengerichte oder verschiedene Pinsas.

Auch wenn man das Schmellbachtal mit dem Auto über einen asphaltierten Waldweg leicht von der Vaihinger Straße aus anfahren kann – der schönste Weg zum Biergarten führt, gerade jetzt im Sommer, von Musberg kommend, zu Fuß entlang von Reichenbach und Schmellbach durch den schattigen Talgrund. Die kleine Wanderung dauert nicht mehr als eine halbe Stunde und dient auf dem Rückweg nach einer reichen Mahlzeit gleich als kleiner Verdauungsspaziergang im Grünen. Geöffnet hat der Biergarten des Waldgasthofs bei schönem Wetter donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 12 bis 18 Uhr.