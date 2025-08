Biergärten auf den Fildern: Jetzt auch mit Außengastronomie: Dolce Vita auf der Oberaicher Piazza

Gastronomie in Oberaichen Im Bahnhöfle zieht neues Leben ein

Seit 2019 ist die traditionsreiche Gaststätte am S-Bahnhof in Oberaichen zu. Mehrmals hieß es, eine Lösung bahne sich an, nun aber sind wirklich neue Pächter gefunden. Sie sind in Leinfelden-Echterdingen keine Unbekannten.