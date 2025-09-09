Biergärten auf den Fildern: Die Ochsenbäckle sind der Bestseller

Es ist noch einigermaßen früh am Vormittag. Die meisten Menschen sind wohl gerade erst mit dem Kaffee durch, in der Küche des Hasenheims geht es allerdings schon rund. Durch die geöffnete Tür ist eine riesige Wanne voller Hackfleisch zu sehen, daneben liegen Salate. Ein würziger Duft von Gebratenem liegt bereits in der Luft, während eine Mitarbeiterin draußen auf der Terrasse überhaupt erst die Tische abwischt und dann eindeckt. Gut Ding will eben Weile haben, und „wir machen alles selber“, sagt Daniel Volkensfeld, der Chef im Hasenheim Harthausen.

Der 35-jährige Hotelfachmann hat das Lokal ganz am Ortsrand des kleinsten Filderstädter Stadtteils 2021 übernommen, es befindet sich aber seit nahezu 40 Jahren in Familienhand. Davor sind der Vater und der Onkel am Drücker gewesen. Daniel Volkensfeld steht im Restaurant und schaut sich zwischen moderner und unaufdringlicher Hasen- und Blumendeko um. „Wir haben hier viel Geld investiert“, sagt er über den Innenraum. Sein Blick geht durch die Fenster ins Grüne. Das Hasenheim kann mit einem großen Biergarten punkten. 140 Plätze gibt es hier, die meisten Stühle stehen mitten auf der Wiese. Große Schirme spenden bei Bedarf Schatten. In den Gehegen auf dem Gelände daneben halten die örtlichen Kleintierzüchter Kaninchen, Hühner, Fasane und Tauben, „da haben die Kinder was zu gucken“, sagt der Wirt.

Bei der Kundschaft kommt das an. Im Sommer ist das Hasenheim mit dem großen Außenbereich gerade bei Fahrradausflüglern ein beliebtes Ziel, „wir sind hier im Dreieck Aichtal, Wolfschlugen, Filderstadt“, erklärt Daniel Volkensfeld. Immer wieder muss er seine Erzählungen unterbrechen, weil das Telefon klingelt. Reservierungen werden durchgegeben. Laut Daniel Volkensfeld kommt die Kundschaft aus Filderstadt und Aichtal, aber auch aus Nürtingen, Stuttgart oder Reutlingen. „Schlicht und ergreifend wegen des Essens“, sagt er. Gerade die schwäbischen Klassiker zögen die Menschen an, denn die traditionelle Küche sterbe immer mehr aus. Auch werde immer weniger selbst gemacht, sagt Daniel Volkensfeld. Ochsenbrust, Rinderleber, Nieren und Kutteln seien daher vor allem auch bei der älteren Hasenheim-Klientel beliebt, „Geschmorte Ochsenbäckle sind der Bestseller“. Die Zutaten beziehe er nach Möglichkeit regional. Auch das mache für viele Gäste einen Unterschied. Gerade erst sei frisches Wildschwein geliefert worden. „Ich habe Jäger, die schießen im Schönbuch und auf der Alb für mich.“