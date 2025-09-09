Biergärten auf den Fildern: Die Ochsenbäckle sind der Bestseller

Das Restaurant Hasenheim ist seit fast 40 Jahren in Familienhand. Das Lokal kann mit einem großen Biergarten punkten, die Gäste locker aber auch die schwäbischen Spezialitäten.
Es ist noch einigermaßen früh am Vormittag. Die meisten Menschen sind wohl gerade erst mit dem Kaffee durch, in der Küche des Hasenheims geht es allerdings schon rund. Durch die geöffnete Tür ist eine riesige Wanne voller Hackfleisch zu sehen, daneben liegen Salate. Ein würziger Duft von Gebratenem liegt bereits in der Luft, während eine Mitarbeiterin draußen auf der Terrasse überhaupt erst die Tische abwischt und dann eindeckt. Gut Ding will eben Weile haben, und „wir machen alles selber“, sagt Daniel Volkensfeld, der Chef im Hasenheim Harthausen.