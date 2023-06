1 Nach dem Thermomix und dem Kaffeevollautomaten kommen die Brauautomaten. Noch sind viele der Modelle wie hier von PicoBrew in der Finanzierungsphase. Foto: Hersteller

Stuttgart - Bier ist ein Industrieprodukt, wenige Konzerne beherrschen den Markt des Gerstensafts. In Blindverkostungen sind auch Kenner kaum in der Lage, die sogenannten Fernsehbiere zu unterscheiden – also die Sorten, für die ständig TV-Werbung gemacht wird und die sich alle naselang in den Angebotsprospekten der großen Supermarktketten tummeln.