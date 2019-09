6 Die VfB-Fans werden für die Kombination Bier & Bratwurst besonders zur Kasse gebeten. Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

Deutliche Unterschiede liegen zwischen der teuersten und der günstigsten Kombination aus Wurst und Getränk in Deutschlands Stadien – über alle drei Fußballligen hinweg. Der VfB hat dabei in der zweiten Liga die Nase vorn.

Stuttgart - Neben Trikot und Fanschal dürfen für einen eingefleischten Fußballfan beim Stadionbesuch zwei Dinge nicht fehlen: die Bratwurst und das Bier. Zum Halbzeitpfiff geht es an die Verkaufsstände. Das Magazin „Sponsors“ stellte einen deutschlandweiten Vergleich in den ersten drei Ligen an: Am tiefsten müssen dabei die Fans des FC Bayern München in den Geldbeutel greifen. Mit stolzen 9,20 Euro für die Bratwurst-Bier-Kombination sind die Bayern absoluter Spitzenreiter.

Aufsteiger Union Berlin bietet das günstigste Paket der ersten Liga an, insgesamt 6,50 Euro muss der Besucher bezahlen. Auch in der dritten Liga müssen die Münchner Fans am meisten blechen. Sowohl beim FC Bayern als auch bei 1860 München kosten die Wurst und der halbe Liter Bier 8,30 Euro. Im Stadion des Halleschen FC ist die Fan-Verpflegung dagegen mit 6,25 Euro am erschwinglichsten.

In der zweiten Liga führt der VfB Stuttgart die Preisliste an. Wie es sonst bratwurst- und biertechnisch um die zweite Liga steht, können Sie in unserer Bildergalerie entdecken.