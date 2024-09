Bier: Unabhängige Brauer arbeiten europaweit zusammen

1 Zehn Brauerverbände in Europa wollen für mehr Vielfalt zusammenarbeiten. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Zehn europäische Verbände für unabhängige Brauereien haben sich zusammengeschlossen. Sie wollen für Vielfalt und gegen die großen Konzerne auftreten.











München/Wien - Brauerverbände aus zehn Ländern haben sich zusammengeschlossen, um "die Vielfalt der handwerklich gebrauten Bierspezialitäten zu verteidigen". Die "Independent Brewers of Europe" - unabhängige Brauer Europas - wollen damit ein "Gegengewicht gegen das immer weitere Vordringen der Bier-Multis in Europa bilden", wie sie mitteilten. Die Gründung war zwar bereits im Januar in Wien erfolgt, öffentlich gemacht wurde sie aber erst jetzt.