Ein Bier trinken oder ein Bad nehmen – das eine oder das andere gönnen sich viele Menschen im Kessel hin und wieder nach der Arbeit. Doch beides auf einmal machen wohl nur die wenigsten. Es sei denn, sie sind im neu eröffneten Bier-Spa im Stuttgarter Stadtteil Neugereut zu Besuch.

Hier können Gäste seit rund zweieinhalb Monaten allein, zu zweit oder in einer Gruppe ein warmes Bad (36 Grad) in einem Bierfass aus Eiche nehmen und dabei gleichzeitig gekühltes, selbst gebrautes Bier (drei Gläser à 0,4 Liter) trinken. Das Besondere: Die Besucher baden in einer Mischung aus Wasser und Bier- sowie Hefeextrakt.

Lesen Sie auch

Bierbad ist gut für die Haut

Der Inhaber der Bier-Spas, Viktor Salwasser, erklärt, wie ein Bad im Wasser-Bier-Gemisch zur Entspannung beiträgt: „Das Bier- und Hefeextrakt reinigt die Haut, öffnet die Poren, entfernt Giftstoffe, sättigt den Körper mit im Bier enthaltenen nützlichen Substanzen, löst Muskelverspannungen und wärmt die Gelenke.“

Die Idee, ein eigenes Bier-Spa zu eröffnen, sei seiner Frau und ihm bei mehreren Urlauben in Tschechien gekommen. Dort hätten Bier-Spas seit Jahrhunderten Tradition seien auch heute noch weit verbreitet. „Wir dachten uns, Deutschland ist auch ein Bierland, warum gibt es in Stuttgart kein Bier-Spa“, so Viktor Salwasser. Deshalb entschied sich die Familie schließlich, ihre Bäckerei in ein Bier-Spa mit eigener Brauerei umzuwandeln. Das Brauen haben sie sich mit Hilfe eines Buches selbst beigebracht - und auch die Bäckerei haben sie in Eigenregie zum Spa umgebaut.

Im Bier-Spa gibt es selbst gebrautes Bier

Derzeit bieten sie drei selbst gebraute Biersorten an: zwei Sorten helles und eine Sorte dunkles Bier. Die Zutaten stammen alle aus Tschechien – mit einer Ausnahme: Die Hefe wird in Baden-Württemberg angebaut. Weil die Hefe vor der Gärung verarbeitet wird, ist das Bier, in dem gebadet wird, alkoholfrei, erklärt Salwasser.

Anton Dschafarow hilft auch an der Bar aus. Foto: StZN/Philip Kearney

Das Bier-Spa zieht sowohl junge als auch alte Menschen an. Besonders beliebt sei es aber bei Erwachsenen in ihren 30ern, so Anton Dschafarow, der den Familienbetrieb der Salwassers unterstützt, wo er kann. Bei diesen Menschen sei der Besuch des Bier-Spas ein beliebtes Geschenk. Es würden aber auch Senioren zur Entspannung nach dem Morgensport vorbeikommen.

Ein roter Vorhang sorgt für Privatsphäre

Das Bier-Spa umfasst vier Räume, die jeweils nach Städten benannt sind. In jedem Raum steht ein – unterschiedlich großes – Bierfass. Die Wände sind passend zur Bierfassoptik aus Holz, wie auch fast alle anderen Gegenstände im Raum. Die Holzwände haben laut Salwasser auch den Vorteil, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Für Privatsphäre sorgt ein roter Vorhang am Eingang.

Das Bier- und Hefeextrakt wird den Gästen vor Beginn des Bads in einem Eimer gebracht, den diese dann ins Bierfass leeren können. Bei einem Einzelbad werden zu den rund 370 Litern Wasser im Bierfass etwa zehn bis zwölf Liter Bier- und Hefeextrakt hinzugegeben.

Selbstversuch: Lohnt sich der Besuch des Bier-Spas?

Doch wie fühlt sich ein Bad in dem Bier- und Wassergemisch an? Klebt das Bier an einem? Und riecht man danach nach Bier? Wir haben den Selbsttest gemacht – das Ergebnis: In dem Bierfass, das wie ein Whirlpool über eine Sprudelfunktion verfügt, lässt es sich entspannen. Der Kontrast aus warmen Bad und kühlem Bier weckt zu jeder Jahreszeit Erinnerungen an den Sommer. Nach Bier riecht man nach dem Bad übrigens nicht – und das Bier-Wasser-Gemisch klebt auch nicht, wie man es vielleicht von dem einen oder anderen Wasenbesuch kennt. Auf das Abduschen nach dem Bad kann daher verzichtet werden. Der Inhaber empfiehlt dies sogar, damit die Bier- und Hefeextrakte länger in die Haut einziehen können. Das selbst gebraute Bier weiß mit seiner Süffigkeit unseren Autor ebenso zu überzeugen.

Bierspa in Stuttgart

Öffnungszeiten

Das Bier-Spa in der Marabustraße 35/95 im Stadtteil Neugereut hat von Dienstag bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Montags bleibt das Spa geschlossen.

Preise

Ein einstündiges Einzelbad kostet 79 Euro, ein Paarbad 54 Euro pro Person. Rabatt gibt es, wenn man ein längeres Bad bucht oder Teil einer Gruppe ist. Weitere Informationen zum Bier-Spar finden Sie unter https://bierspa-stuttgart.de/