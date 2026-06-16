Ein Bier für knapp 20 Euro? Kein Witz. In den WM-Stadien wird Essen und Trinken zur Geldvernichtung. Eine Ausnahme in den USA gibt es aber: Ein 83 Jahre alter Besitzer blieb stur - zugunsten der Fans.
Mexiko-Stadt - In Deutschland gibt es einen Kasten Premiumbier zu WM-Zeiten im Angebot manchmal sogar für rund 10 Euro. Ein Preiskampf tobt gerade auf dem Markt um den Gerstensaft. Fußball und Bier, das gehört für viele Fans einfach zusammen. Auch vor Ort bei der XXL-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Nur, dass dort der Becher Bier meist teurer ist als der Kasten in Deutschland und schon mal auf dem Niveau des Mindestlohn-Tagessatzes liegen kann.