Schwieberdingen - An unzähligen Stammtischen und auf Bierbänken in Festzelten kommt das Thema in schöner Regelmäßigkeit auf: So schwer wird es doch nicht sein, das, was da vor einem steht, selbst herzustellen? Die meisten Biertrinker belassen es dann aber dabei, sich mit dem Gerstensaft die Kehle zu laben. Bei Marvin Velte (25) und seinem Bruder Tobias (22) blieb es dagegen nicht bei Gedankenspielen, die beiden Studenten haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und brauen seit einigen Monaten ihr eigenes Bier. Und tatsächlich: „Bierbrauen ist nicht so schwer“, sagt Marvin Velte.