Bier aus Braunschweig: Brauerei Wolters beantragt Insolvenz

Anhaltende Absatzschwäche und gestiegenen Kosten machen auch Wolters aus Braunschweig zu schaffen. Nun will die Brauerei ihren Geschäftsbetrieb neu aufstellen.
Braunschweig - Die Brauerei Wolters hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim zuständigen Amtsgericht in Braunschweig gestellt. Das teilte die Hofbrauhaus Wolters GmbH mit. Als Grund für den Schritt nannte das Unternehmen eine anhaltende Absatzschwäche und deutlich gestiegene Kosten. Man wolle den Geschäftsbetrieb grundlegend sanieren und sich wirtschaftlich neu aufstellen. Zuvor hatte die "Braunschweiger Zeitung" darüber berichtet.