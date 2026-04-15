Bienenalarm: Bienenschwarm sorgt in israelischer Stadt für Aufregung

1 Ein riesiger Bienenschwarm ist durch eine israelische Kleinstadt gezogen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

Zehntausende Bienen schwirren laut Medienberichten plötzlich durch Netivot. Videos zeigen das ungewöhnliche Naturschauspiel, Geschäftsinhaber und Bewohner schließen sich aus Angst vor Stichen ein.











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Tel Aviv - Ein riesiger Bienenschwarm hat eine Stadt im Süden Israels heimgesucht. Israelische Medien berichteten von Zehntausenden Insekten, die sich unter anderem im Bereich eines Einkaufszentrums in Netivot aufhielten. Aufgeregte Geschäftsinhaber und Einwohner der Kleinstadt hätten aus Angst vor Stichen Fenster und Türen geschlossen.