Bielefeld: Neugeborenes auf Schulgelände gefunden

1 Die Polizei sucht nach der Mutter eines Neugeborenen, das in Bielefeld gefunden worden ist (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Einsatzkräfte haben ein Neugeborenes wiederbelebt, das auf einem Schulgelände in Bielefeld entdeckt worden war. Die Polizei sucht nach der Mutter.











Link kopiert



Die Polizei hat am Samstagmorgen ein Neugeborenes auf einem Schulgelände in Bielefeld gefunden. Es bestehe Lebensgefahr bei dem Kind, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Beamten begannen mit der Reanimation des Säuglings, die die Rettungskräfte kurz darauf fortführten. Das Baby kam in ein Krankenhaus. Das Polizeipräsidium in Bielefeld richtete eine Mordkommission ein.