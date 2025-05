Bibliothek in Backnang: Stadtbücherei öffnet nach Umbau: „Das Wohnzimmer Backnangs“

Bibliothek in Backnang

1 Die Arbeiten für die neue Bücherei laufen auf Hochtouren. Foto: Stadt Backnang

Nach sieben Wochen Umbauzeit startet die Stadtbücherei in eine neue Phase – mit erweiterten Angeboten, deutlich vergrößerter Kinderbibliothek und modernen Ausleihmöglichkeiten.











Link kopiert



Sieben Wochen wurde fleißig geschafft, renoviert und modernisiert – jetzt steht die feierliche Eröffnung kurz bevor: Am Freitag, 9. Mai, wird Backnangs Oberbürgermeister Maximilian Friedrich um 15 Uhr den Zugang zur neu gestalteten Medienwelt in der Backnanger Stadtmitte freigeben und die neue Kinderbibliothek einweihen. Alle sind willkommen. Tags darauf, am Samstag, 10. Mai, lädt die umgebaute Stadtbücherei von 10 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür mit buntem Familienprogramm ein. Dann startet auch der reguläre Ausleih- und Rückgabebetrieb.