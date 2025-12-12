Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser starten mit "Der Elektriker" in ihre letzten Wiener "Tatort"-Folgen. Der Krimi bietet wenig Spektakel, dafür vertrautes Zusammenspiel, ruhige Spannung und einen Fall ohne große Überraschungen - aber genau darin liegt sein Charme.
Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (66) befinden sich auf ihrer großen Abschiedstour. Am Sonntag, dem 14. Dezember, zeigt das Erste ab 20:15 Uhr ihren drittletzten gemeinsamen "Tatort". In "Der Elektriker" setzen die Macher erfreulicherweise nicht auf Experimente, sondern auf das, was das Wiener Duo seit Jahren auszeichnet: vertrautes Zusammenspiel, leise Ironie und eine Ermittlungsarbeit, die ohne großes Tamtam auskommt. Und ja - ganz nebenbei lösen die beiden natürlich auch wieder einen Mordfall.