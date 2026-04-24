Im vorletzten gemeinsamen Fall geraten Moritz Eisner und Bibi Fellner in ein heikles Jugendmilieu. Im Wien-"Tatort: Gegen die Zeit" müssen sie den Mord am Leiter einer sozialpädagogischen WG aufklären - und stoßen auf Misstrauen, Widerstand, alte Verletzungen und tiefe Abgründe.
Am Sonntag, dem 26. April, übernehmen im Ersten ab 20:15 Uhr einmal mehr Moritz Eisner und Bibi Fellner den Dienst. Doch der neue Wien-"Tatort: Gegen die Zeit" ist nicht irgendein weiterer Einsatz des Austro-Duos, sondern bereits ihr vorletzter gemeinsamer Fall. Entsprechend schwingt rund um Harald Krassnitzer (65) und Adele Neuhauser (67) schon jetzt spürbar Abschiedsstimmung mit. Viel Zeit für Sentimentalitäten bleibt allerdings nicht: Diesmal führt sie ein Mordfall in ein heikles, emotional aufgeladenes Milieu.