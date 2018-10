Bibi und Julian Klare Ansage zum Namen ihres Babys

Von (cam/spot) 21. Oktober 2018 - 16:25 Uhr

Julian und Bibi sind seit September 2018 verheiratet Foto: imago/Future Image

Anfang Oktober kam der kleine Sohn der YouTube-Stars Bibi und Julienco auf die Welt. Wie heißt das Baby? Die Eltern reden nun Klartext.

Die Spekulationen um den Namen ihres Sohnes reißen nicht ab. Nun haben die YouTube-Stars Bianca "Bibi" Claßen (25), geborene Heinicke, und Julian Claßen (25) alias Julienco sich direkt an ihre Fans gewandt. In einem neuen Video auf YouTube stellen sie klar, ihr Baby, das Anfang Oktober auf die Welt kam, heiße weder "Monte" noch "Bibert". Doch wer nun glaubt, sie hätten den Namen verraten, den enttäuscht Bibi: "Wir werden euch den Namen erstmal nicht sagen".

Du willst mehr über Bibi erfahren? Hier gleich "Bibis Beautypalace: Das ultimative Quizbuch - 200 Fakten, die nur Bibi-Fans wissen" bestellen

"Im Moment sind wir total glücklich, dass der Name nicht öffentlich ist", meint die junge Mutter. All die Gerüchte um den Babynamen seien ihnen einfach zu viel geworden: "Was da alles abgegangen ist, hat uns einfach in unserer Ansicht bestätigt, dass wir den Namen einfach für uns behalten", so Bibi weiter. Doch sie schließt nicht aus, dass eines Tages der Name des Jungen doch ans Licht komme: "Vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern."