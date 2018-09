Bibi hat geheiratet So schön war die Hochzeit der Youtuberin

Von (wue/spot) 13. September 2018 - 21:20 Uhr

Julienco und Bibi sind jetzt offiziell verheiratet! Foto: imago/APP-Photo

YouTube-Star Bibi und ihr Verlobter Julienco haben standesamtlich geheiratet. Auf Instagram und YouTube erzählen die beiden, wie schön die Trauung für sie war.

"Gestern war einer der schönsten Tage in meinem Leben...", eröffnet Bianca "Bibi" Heinicke (25, "How It Is (Wap Bap...)") ihren neuesten Instagram-Post und verrät, dass sie und ihr Freund Julian Claßen (25), besser bekannt als Julienco, standesamtlich geheiratet haben. Sie schwärmt: "Ich habe nach 9,5 Jahren Beziehung meine große Liebe geheiratet."

Hier gibt es "Wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen: Tipps vom Profi für die perfekte Hochzeitsfeier"

Sie haben nicht viel geplant

Sehr spontan seien die beiden an die ganze Sache herangegangen, verrät die YouTuberin. "Wir haben so wenig Zeit in die Planung des gestrigen Tages gesteckt und sind morgens ohne jegliche Erwartungen aufgestanden und es hätte nicht schöner und perfekter sein können. Ich liebe dich mein Schatz", schreibt Bibi. Und auch Julienco strahlt bei Instagram vor Freude: "Gestern war einer der schönsten Tage meines Lebens, es war einfach alles perfekt und wir sind überglücklich."

Außerdem veröffentlichte die hochschwangere Bibi - ihr erstes Kind soll Anfang Oktober zur Welt kommen - ein neues YouTube-Video, in dem die beiden ein bisschen über die Hochzeit plaudern. Die Leute, die da waren, habe man an zwei Händen abzählen können. Sein Outfit, in dem er laut ihr "so wunderschön" aussah, hätten die beiden erst einen Tag zuvor besorgt. Auch ihr zu langes Hochzeitskleid, das sie online bestellt hatte, habe noch vor dem großen Ereignis von einem Schneider gekürzt werden müssen. Und vor lauter Aufregung habe Bibi auch noch auf der Eheurkunde mit falschem Namen unterschrieben.

Die beiden haben insgesamt "zehn Minuten in die Planung gesteckt", wie sie erzählt - aber alles sei super toll gewesen. Nach dem Standesamt genossen sie in einer schönen Location mit der Familie den Blick über Köln. Er habe ganz viele Cocktails getrunken und sie habe genauso viele Kekse gegessen. "Wir sind jetzt offiziell Herr und Frau Claßen", schwärmt Bibi verliebt. Herzlichen Glückwunsch!