1 Polizisten hatten es in Biberach mit einem sehr betrunken Mann zu tun (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Nicht schlecht staunte ein Mann, der in Biberach einen splitterfasernackten Fremden in seinem Haus antrifft. Die Polizei kann den „Irrtum“ aufklären.











Link kopiert



Ein nackter Mann hat am frühen Freitagabend in Biberach an der Riß die Polizei auf den Plan gerufen. Der Hausbesitzer hatte den Notruf gegen 19.45 Uhr gewählt, nachdem er den Fremden in seinem Haus angetroffen hatte.