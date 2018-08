Biberach Mit Lamborghini-Traktor verunglückt

Von red 10. August 2018 - 16:06 Uhr

Einen kuriosen Unfall meldet die Polizei aus Biberach. Foto: dpa

Mit dem Traktormodell einer klangvollen Marke ist am Donnerstag ein 79-Jähriger verunglückt. Warum, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Biberach - Mit einem Traktor der Marke Lamborghini ist am Donnerstag ein 79-Jähriger in Biberach verunglückt. Der Mann verletzte sich dabei leicht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf Wirtschaftswegen nahe der B30 unterwegs, als das Fahrzeug unvermittelt einen Wildzaun durchbrach, eine steile Böschung hinab fuhr und über einen Graben setzte. Dabei wurde die Vorderachse des Traktors beschädigt. Dennoch stoppte diese Beschädigung die Fahrt nicht: Der Lamborghini rollte auf die B30 und blieb dort auf der Spur in Richtung Ulm stehen. Der 79-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Arzt versorgte ihn an der Unfallstelle. Der Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Bergung des Traktors durch eine Spezialfirma dauerte mehrere Stunden. Dabei war auch die Feuerwehr Biberach im Einsatz. Für diese Zeit war die B 30 in Richtung Ulm zwischen den Ausfahrten am Jordanband und Biberach-Nord gesperrt. Den Gesamtschaden an der Grünfläche und dem Lamborghini schätzt die Polizei auf ungefähr 22.000 Euro. Warum der Traktor bis auf die Bundesstraße fuhr, wissen die Polizisten noch nicht. Deshalb haben sie die Ermittlungen aufgenommen.