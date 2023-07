1 Der Angreifer schlug mit einer Machete zu. (Symbolbild) Foto: imago/Reporters/imago stock&people

Eine Polizeistreife entdeckt per Zufall eine sich prügelnde Menschengruppe in Biberach. Ein 29-Jähriger soll dabei mit einer Machete einen 37-Jährigen attackiert haben. Als die Polizei kommt, flieht der Angreifer.









Die Polizei hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Handgemenge in Biberach beendet, bei dem ein Mann durch einen Machetenangriff schwer verletzt wurde. Laut Polizeibericht fuhr eine Polizeistreife gegen 0.30 Uhr am Zeppelinring entlang, als sie auf Höhe der Museumstraße eine verdächtige Menschenmenge entdeckte.