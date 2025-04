Biberach: Fünfjähriger beim Rauchen erwischt – im Beisein der Mutter

1 Auf die Mutter kommt laut Polizei eine Anzeige zu. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Maximilian Koch

Einem Zeugen fällt ein rauchendes Kind im Beisein der Mutter auf. Wie die Polizei später feststellt, ist der Fünfjährige kein Gelegenheitsraucher.











Link kopiert



Am Montag hat die Polizei in Biberach ein Kind im Beisein der Mutter mit einer E-Zigarette angetroffen. An der hatte der Junge wohl auch gezogen. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich gegen 12.30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei. Der sah demnach, wie eine Frau mit einem Kind zu Fuß in der Waldseer Straße unterwegs war. Das schien zunächst nicht ungewöhnlich zu sein. Als der Zeuge aber weiter berichtete, dass das Kind eine E-Zigarette im Mund hatte und daran mehrfach gezogen hatte, rief das dann auch die Polizei auf den Plan.