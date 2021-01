1 Ein 19-Jähriger sorgte in der Silvesternacht für Aufsehen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

In Biberach an der Riß landet ein 19-Jähriger in der Polizeizelle. Zuvor beleidigt er die Beamten „mit seinem großen Wortschatz der Fäkalsprache“.

Biberach - Ein betrunkener 19-Jähriger hat Polizisten nach deren Angaben bei einer Kontrolle „mit seinem großen Wortschatz der Fäkalsprache“ beleidigt. Weil er auch noch nach den Beamten trat, ließen diese ihn in der Silvesternacht seinen Rausch in der Zelle beim Polizeirevier in Biberach an der Riß ausschlafen.

Die Beamten hatten den 19-Jährigen und zwei Begleiter nach Waffen absuchen wollen, weil Zeugen von Pistolenschüssen berichtet hatten. Auch die ebenfalls betrunkene Mutter des Mannes mischte sich der Mitteilung zufolge ein. Waffen fanden die Polizisten jedoch keine.