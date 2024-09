Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen auf der B312 bei Biberach (Landkreis Biberach) mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen und gestorben. Der genaue Unfallhergang solle nun ermittelt werden, teilte die Polizei mit.

Der 18-Jährige sei kurz nach 17 Uhr in Richtung Ringschnait unterwegs gewesen. In einer Linkskurve soll er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und dabei auf die Gegenfahrbahn gerutscht sein.

Lesen Sie auch

B312 für zwei Stunden voll gesperrt

Dort prallte sein Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen und wurde in einen Straßengraben geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Der Fahranfänger starb noch an der Unfallstelle. Der 57-jährige Fahrer des anderen Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

Die B312 musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen bis 19 Uhr voll gesperrt werden. Neben zwei Rettungsfahrzeuge waren auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler klären nun den genauen Unfallhergang und suchen Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07392/9630-320 melden können.