Biber bei Meersburg: Jeden Abend taucht sie auf: Biberfamilie erobert Herzen am Bodensee

Die Natur sorgt für eine neue Freizeitbeschäftigung am Bodensee: Bibergucken bei der Haltnau! Dort ziehen die Nager regelmäßig am Ufer vorbei.
Das Rebgut Haltnau, unweit von Meersburg, zählt zu den faszinierenden, manche sagen auch magischen Orten am Bodensee. Das beginnt bei seiner Geschichte. Sie handelt von einer gewissen Wendelgard, die Besitzerin des Rebguts war. Der Legende nach soll sie bucklig und „schweinsrüsselig“ gewesen sein, weshalb die benachbarten Meersburger sie mieden und nicht auf Wendelgards Angebot reagierten, ihnen als Gegenleistung für regelmäßige Gesellschaft das Anwesen zu übertragen. Die weitsichtigen Konstanzer am gegenüberliegenden Ufer erkannten dagegen die Chance und willigten ein, weshalb sich das Rebgut Haltnau seit 1272 im Besitz der Spitalstiftung der Spitalkellerei Konstanz befindet, die in diesem Jahr ihr 800-jähriges Bestehen feiert.