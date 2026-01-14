2 Die deutschen Biathlon-Fans fiebern auf der Tribüne mit. Foto: Sven Hoppe/dpa

Letztmals vor Olympia sind die deutschen Biathletinnen im Quartett gefordert. Beim Heimspiel in Ruhpolding reicht es nur zu Platz sechs. Der Sieg geht an den großen Gold-Favoriten.











Ruhpolding - Die deutschen Biathletinnen haben das letzte Staffelrennen vor den Olympischen Winterspielen nach einer Strafrunde von Franziska Preuß ohne Podestplatz beendet. Beim Heim-Weltcup in Ruhpolding mussten sich Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Schlussläuferin Preuß mit Platz sechs begnügen. Den Sieg sicherte sich Norwegen vor Italien und Schweden, Deutschland hatte im Ziel nach 4 x 6 Kilometern 1:01,8 Minuten Rückstand.