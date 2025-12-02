Biathlon-Weltcup in Östersund: Preuß verliert Gelbes Trikot nach Platz 29 im Einzel

1 Franziska Preuß durfte das Gelbe Trikot tragen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP/dpa

Im ersten Einzelrennen der Biathlon-Saison können die deutschen Frauen nicht vorn angreifen. Die Führung im Gesamtweltcup übernimmt nach ihrem Sieg eine Altmeisterin aus Italien.











Link kopiert



Östersund - Biathletin Franziska Preuß hat das erste Einzelrennen des Olympia-Winters auf dem enttäuschenden 29. Platz beendet. Die 31-Jährige leistete sich im schwedischen Östersund vier Strafminuten und hatte im Ziel nach 15 Kilometern 3:09,1 Minuten Rückstand auf Siegerin Dorothea Wierer. Die 35 Jahre alte Italienerin übernahm damit auch das Gelbe Trikot der Führenden im Gesamtweltcup. Das begehrte Leibchen hatte die Bayerin Preuß in dem Wettbewerb als Zeichen für ihren Triumph in der Vorsaison noch tragen dürfen.